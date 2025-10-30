Righini: Verifica conti ASTRAL non è ispezione ma supporto a governance

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La delibera relativa alla verifica su ASTRAL, approvata nell’ultima seduta di Giunta, non rappresenta in alcun modo un’ispezione nei confronti della società, ma si configura come un’attività di supporto e collaborazione, finalizzata a una piena conoscenza della consistenza di cassa al 31 dicembre 2024, così come risultante dalla contabilità aziendale.

L’obiettivo è quello di accertare la reale disponibilità delle risorse liquide e valutare se sussistano margini per programmare nuovi investimenti nei territori della Regione Lazio.

Ringrazio l’Amministratore unico Giuseppe Simeone per la collaborazione a questa verifica, che assume particolare importanza proprio alla luce del recente cambiamento della governance di ASTRAL, e sarà dunque uno strumento utile anche e soprattutto a beneficio della nuova dirigenza.

Va ricordato, inoltre, che la Corte dei Conti, nelle ultime due parifiche del bilancio regionale, ha richiesto chiarimenti in merito alla consistenza di cassa di ASTRAL.

Pertanto, questa attività di verifica risponde anche a una precisa indicazione della magistratura contabile, oltre a rappresentare un atto di trasparenza e di buona amministrazione.