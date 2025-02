Righini: Ottimo lavoro governance del CBNL di Roma

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le attività svolte dal Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma dimostrano che, con una attenta governance e una sana programmazione, è possibile rilanciare Enti che, purtroppo, sembravano destinati a fallire.

La scelta del Consorzio di Roma di puntare sui lavori in amministrazione diretta nei fossi e nei canali di competenza, di incrementare il numero degli operai nell’organico e dei mezzi di proprietà e la capacità di sanare situazioni pregresse molto pesanti e rilevanti, testimoniano la volontà e la capacità del Presidente Niccolò Sacchetti, del Direttore Andrea Renna e di tutta la struttura, di voler rilanciare l’Ente.

Un plauso, quindi, alle scelte prese fino ad oggi mirate al risanamento, alla sostenibilità, alla programmazione e all’efficienza.

Ribadisco la nostra volontà di restare a fianco del Consorzio per continuare a lavorare insieme a progetti importanti ed innovativi come il recupero delle acque reflue, contro l’intrusione del cuneo salino e per la creazione di nuovi invasi di pompaggio, dopo aver concretizzato accordi di primissimo livello come quello con la Tenuta di Castelporziano e Aeroporti di Roma.