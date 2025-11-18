Righini: Orgogliosi per premio al Montiano 2021 della Cantina Cotarella

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Esprimo profonda soddisfazione e orgoglio per l’ingresso del Montiano 2021, rosso della Cantina Cotarella, nella Top 100 di Wine Spectator.

Un traguardo storico, perché si tratta del primo vino del Lazio inserito in questa prestigiosa classifica internazionale. Il successo del Montiano 2021 è il successo di un intero territorio.

È un’occasione per rafforzare il nostro orgoglio, la nostra immagine e la consapevolezza del valore che il Lazio sa esprimere attraverso il lavoro di tante aziende virtuose, radicate nei territori e capaci di innovare nel solco della tradizione.

Il Lazio sa dare vita a eccellenze riconosciute a livello internazionale: raccontiamolo con forza, sosteniamolo con convinzione.

Questo risultato ci spinge a proseguire sulla strada della qualità, della promozione e della valorizzazione del nostro patrimonio agricolo ed enologico.