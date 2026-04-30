Righini: ‘L’utile in bilancio conferma crescita Cotral’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si tratta di un traguardo significativo che conferma la solidità del percorso di consolidamento aziendale, patrimoniale e finanziario intrapreso, frutto di una gestione attenta, responsabile e orientata al lungo periodo.

Desidero esprimere le mie congratulazioni al presidente Cipolla e a tutto il management di Cotral per l’importante risultato raggiunto con l’approvazione del bilancio 2025, che registra un utile di 11,92 milioni di euro.

Lo ha dichiarato Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio.

Righini ha aggiunto:

Particolarmente rilevante è l’accelerazione impressa al piano di investimenti, con il rinnovo della flotta e il miglioramento dell’efficienza complessiva del servizio, elementi fondamentali per garantire ai cittadini del Lazio un sistema di trasporto pubblico sempre più moderno, sostenibile e competitivo.

Come Regione Lazio continueremo a sostenere questo percorso virtuoso, nella consapevolezza che aziende solide ed efficienti rappresentano un pilastro fondamentale per la crescita economica e la qualità dei servizi.