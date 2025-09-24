Righini: Grazie a Meloni 100 mln contro de-industrializzazione Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Risorse che saranno gestite dal Consorzio Industriale del Lazio per sostenere iniziative imprenditoriali e investimenti in innovazione, digitalizzazione, sostenibilità e nuova occupazione.

Il Governo ha confermato il riparto tra i consorzi industriali del nostro territorio con un investimento equamente distribuito: 20 milioni di euro ciascuno a favore delle aree di Lazio Meridionale, Sud Pontino, Roma – Latina, Frosinone e Rieti.

Un ringraziamento sentito va alla premier Meloni e al Ministro Foti per aver dimostrato ancora una volta attenzione e concretezza nei confronti delle esigenze del nostro territorio.

Si tratta di un intervento atteso e strategico, che rappresenta un riconoscimento della centralità del Lazio nei piani nazionali di rilancio industriale e coesione territoriale.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore Righini ha concluso:

Questo finanziamento è il frutto di un lungo lavoro sinergico, tra la Regione Lazio e il Governo e le istituzioni locali.

Un plauso va anche al capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Trancassini, con il quale abbiamo operato in maniera costante e determinata per raggiungere questo importante risultato.

Ora spetta a noi trasformare questi fondi in progetti concreti capaci di attrarre imprese, riqualificare siti produttivi e creare posti di lavoro stabili e qualificati, con un occhio attento alla transizione ecologica e digitale.

È una grande occasione per territori troppo spesso dimenticati e oggi messi al centro di un disegno di rilancio economico. Il provvedimento prevede contributi a fondo perduto per le imprese manifatturiere, sia già presenti sia nuove, che investano in ammodernamento, ampliamento o riconversione degli stabilimenti, con spese ammissibili a partire da maggio 2024 e fino al 2028.

Con questi 100 milioni il Lazio torna protagonista. Continueremo a vigilare affinché le risorse vengano spese bene, in tempi certi e con la massima trasparenza.

Vogliamo risultati misurabili: più imprese, più innovazione, più lavoro.