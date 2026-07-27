Righini: Grazie a Lollobrigida e al Governo per anticipo pagamenti PAC

L’Assessore: ‘Quasi 50 milioni di euro che arriveranno alle nostre imprese agricole già nei prossimi giorni’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Un ringraziamento al Ministro Francesco Lollobrigida e al Governo Meloni per aver disposto l’anticipo dei pagamenti PAC, una scelta concreta che consente di mettere rapidamente a disposizione degli agricoltori risorse fondamentali.
Per il Lazio parliamo di quasi 50 milioni di euro che arriveranno alle nostre imprese agricole già nei prossimi giorni. Garantire risorse certe e, soprattutto, erogarle in anticipo significa assicurare liquidità alle aziende, sostenerle di fronte all’aumento dei costi di produzione e consentire agli imprenditori agricoli di programmare con maggiore serenità la propria attività.
L’anticipo complessivo di 1,67 miliardi di euro rappresenta un segnale importante e conferma, ancora una volta, la grande attenzione del Governo verso il settore primario.
Come Regione Lazio continueremo a lavorare nella stessa direzione, al fianco dei nostri agricoltori e delle nostre imprese.
È quanto dichiara l’Assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.