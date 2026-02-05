Righini: Giornata Mondiale delle Aree Umide 2027 si svolgerà nel Lazio

L’Assessore: ‘Occasione concreta per valorizzare il ruolo strategico della gestione idraulica e della bonifica nella tutela’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Abbiamo accolto con convinzione l’invito del Direttore di ANBI Lazio, Andrea Renna, affinché la Giornata Mondiale delle Aree Umide 2027 possa svolgersi nel Lazio.
Ospitare nel nostro territorio il prossimo evento nazionale rappresenta un’occasione concreta per valorizzare il ruolo strategico della gestione idraulica e della bonifica nella tutela, nel recupero e nella salvaguardia delle aree umide.
È un impegno che richiede sinergia, concertazione e attenzione condivisa da parte di tutti i soggetti coinvolti, con l’obiettivo di contribuire al riequilibrio delle dinamiche idriche, oggi sempre più esposte al rischio di compromissione.
Come Regione Lazio intendiamo fare la nostra parte, lavorando insieme agli enti e ai consorzi competenti per una gestione sostenibile delle risorse idriche e del territorio.
Lo ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.