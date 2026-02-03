Righini: Con ISMEA più terra credito e opportunità per imprese agricole

L’Assessore: ‘Mettere le imprese agricole laziali nelle condizioni di programmare il futuro, investire e crescere’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a sostegno delle imprese agricole, dei giovani e della sovranità alimentare attraverso un utilizzo sempre più efficace degli strumenti messi a disposizione da ISMEA, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, e guarda ora alle nuove opportunità che si apriranno nei prossimi mesi per il settore.

Nel Lazio sono oltre 150 le operazioni complessivamente attivate grazie ai principali strumenti ISMEA, con decine di milioni di euro mobilitati a favore dell’agricoltura regionale, in particolare su accesso alla terra, credito, investimenti e innovazione.

Giancarlo Righini, Assessore all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, dichiara:

I numeri confermano che il Lazio è una Regione dinamica e protagonista nell’utilizzo degli strumenti ISMEA ma soprattutto dimostrano che esistono ampie opportunità ancora da cogliere per le nostre imprese agricole, a partire dai giovani e da chi vuole investire e innovare.

Sul fronte dell’accesso alla terra, grazie agli strumenti Generazione Terra e Banca Nazionale delle Terre Agricole, nel Lazio sono state realizzate oltre 50 operazioni, per più di 1.500 ettari e circa 33 milioni di euro di transazioni.

Nei prossimi mesi sono attesi nuovi bandi ISMEA, con risorse nazionali aggiuntive, che potranno offrire ulteriori possibilità di insediamento e ampliamento aziendale.

Particolarmente rilevante anche il capitolo credito, con il Fondo di garanzia ISMEA che nel Lazio ha sostenuto oltre 440 operazioni, consentendo di attivare circa 100 milioni di euro di finanziamenti.

Uno strumento che continuerà a rappresentare una leva fondamentale per accompagnare nuovi investimenti, soprattutto in una fase di crescita e ammodernamento del settore.

Righini prosegue:

Il nostro obiettivo è mettere le imprese agricole laziali nelle condizioni di programmare il futuro, investire e crescere. Per questo stiamo lavorando per rafforzare il coordinamento con ISMEA e per intercettare al meglio le risorse ancora a disposizione, dalla terra all’innovazione, dal credito al sostegno ai giovani.

Importanti anche le prospettive sull’innovazione, con il Fondo per l’Innovazione in Agricoltura che nel Lazio ha già finanziato oltre 60 interventi per circa 6 milioni di euro, e che rappresenta uno degli strumenti chiave per sostenere agricoltura di precisione, sostenibilità ambientale e competitività delle imprese.

La Regione Lazio continuerà quindi a promuovere e accompagnare l’accesso ai prossimi bandi ISMEA, con l’obiettivo di offrire alle imprese agricole nuove opportunità concrete di sviluppo, rafforzare la filiera agroalimentare e sostenere un’agricoltura moderna, solida e radicata nei territori.