Rigenerazione urbana, Giani visita 4 frazioni di Borgo a Mozzano (LU)

Al sopralluogo hanno partecipato anche Baccelli e Andreuccetti

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

I paesani delle frazioni di Borgo a Mozzano (LU), che chiedevano di riportare alla luce le antiche pietre del selciato, asfaltate 50 anni fa, sono stati ascoltati.

Eugenio Giani oggi si è recato nel Comune amministrato da Patrizio Andreuccetti per visitare le quattro frazioni – Gioviano, Corsagna, Partigliano e Anchiano – dove sono stati svolti gli interventi di riqualificazione urbana e di rigenerazione delle pavimentazioni storiche finanziati dalla Regione.

Il Presidente della Regione dichiara:

Nelle logiche di variazione di spesa nel bilancio regionale io ho privilegiato gli interventi sulla Toscana diffusa. In questo caso nel 2024 avevamo stanziato 300 mila euro per situazioni riferite al decoro urbano di importanti frazioni. Interventi che danno il senso della presenza della Regione ma anche della capacita di Sindaco e Amministrazione comunale di eseguire progetti e interventi nell’arco di un anno. Un fatto non scontato.

Al sopralluogo ha partecipato l’Assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli.

Ha detto:

Un esempio eclatante del progetto di Toscana diffusa che il Presidente Giani e la Regione stanno portando avanti: ben 4 interventi di riqualificazione, il segno di un metodo che parte dalle progettualità delle Amministrazioni comunali, dalle loro scelte di quali luoghi sia prioritario riqualificare con il sostegno non solo finanziario della Regione.

Dal Sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il punto sugli interventi: