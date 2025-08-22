Rigenerazione urbana, Giani a Tassonarla, frazione di Tresana (MS)

Il Presidente: ‘Investire nelle comunità più piccole significa investire nel futuro dell’intera Toscana’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sopralluogo del Presidente Eugenio Giani, questo pomeriggio nella frazione Tassonarla, nel Comune di Tresana (MS), per l’inaugurazione della nuova piazza Enzo Fregosi.

Regione e Comune di Tresana hanno firmato a marzo 2025 un accordo di programma per il completamento di un intervento di rigenerazione urbana, attraverso un contributo regionale straordinario di 60 mila euro che ha consentito il rifacimento della piazza, con nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, la realizzazione di uno spazio verde e il ripristino delle caditoie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

I lavori, iniziati a maggio, sono stati conclusi a fine giugno.

Giani ha commentato:

Un intervento esemplare di rigenerazione urbana che restituisce alla comunità di Tassonarla e all’intero Comune di Tresana un luogo di incontro e identità ritrovato. Grazie al sostegno della Regione il piccolo centro ha visto la riqualificazione di Piazza Enzo Fregosi, un cuore pulsante per i cittadini che oggi rinasce con una nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, oltre alla realizzazione di uno spazio verde dedicato alla socialità ed un efficiente sistema per la gestione delle acque meteoriche. La prova tangibile di come la legge sulla Toscana diffusa agisca concretamente per colmare il divario tra centri maggiori e territori, portando qualità della vita, bellezza e funzionalità in ogni borgo, in ogni frazione. Investire nelle comunità più piccole significa investire nel futuro dell’intera Toscana, preservandone il patrimonio unico e rafforzando la coesione sociale.

Piazza Enzo Fregosi si trova nella parte alta del paese, a ridosso degli antichi fabbricati, un luogo che, oltre ad assicurare un agevole collegamento con le circostanti abitazioni, rappresenta anche un punto di aggregazione per manifestazioni paesane, caratteristiche dei luoghi, sia in periodo estivo che invernale.