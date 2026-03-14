Rigenerazione urbana, dalla Regione 700mila euro per Roccastrada (GR)

Nell’area dell’ex Opera Pia Contessa nuovi servizi utili per la comunità

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana ha approvato il finanziamento dell’intervento di rigenerazione urbana dell’ex Opera Pia Contessa Nella nel Comune di Roccastrada, in provincia di Grosseto.

Con una delibera approvata dalla Giunta regionale nella sua ultima seduta è stato definito lo schema di un accordo che sarà a breve sottoscritto con il Comune e che prevede un finanziamento regionale di 700mila euro per il recupero degli spazi esterni del complesso.

Il contributo sarà suddiviso in due annualità: 280mila per il 2026 e 420mila per il 2027.

L’obiettivo è recuperare destinare a nuovi servizi utili per la comunità gli spazi esterni recuperati del complesso.

Queste risorse andranno ad affiancare un finanziamento precedente, 600mila euro di fondi FSC 2021/2027 assegnati tramite cabina di regia regionale nel 2024 e altre risorse destinate dal Comune, per un intervento in corso sull’immobile situato nella stessa area. L’investimento complessivo sarà di circa 1,5 milioni di euro.

L’Assessore regionale all’urbanistica, Filippo Boni, ha spiegato: