Rigenerazione urbana: ATER Latina presenta protocollo con 14 Comuni

L’ATER della Provincia di Latina ha presentato ufficialmente il Protocollo di Intesa siglato con 14 Comuni della provincia di Latina per l’attuazione di programmi innovativi di rigenerazione urbana, recupero e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il Protocollo è finalizzato ad avviare un’azione strategica di collaborazione istituzionale protesa al rafforzamento di una politica integrata di sviluppo urbano e di valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico.

L’Assessore Pasquale Ciacciarelli dichiara:

Grazie all’iniziativa ed alla lungimiranza dell’ATER della Provincia di Latina, quest’oggi è stato ufficialmente varato un innovativo e funzionale modello di collaborazione istituzionale tra la Regione Lazio, l’ATER della Provincia di Latina e i Comuni del territorio provinciale per la riqualificazione del patrimonio abitativo esistente.

Tale modello consentirà di pianificare in modo condiviso tutte le iniziative necessarie per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana del territorio, ponendo una particolare importanza alla opportunità di dare una nuova vita ai centri storici di ogni Comune.

Nel corso di questi primi anni di Governo regionale diverse sono state le azioni messe in campo in materia di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio abitativo, dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma con il Ministero delle Infrastrutture per un importo complessivo di 54 milioni di euro alla più recente pianificazione dei 123 milioni di euro messi in campo dal FESR 21/27.

Ringrazio il Commissario ATER Latina Enrico Della Pietà, il Direttore ATER Latina Massimo Monacelli e tutti i Sindaci presenti per aver consentito la realizzazione di un nuovo paradigma di lavoro in materia di politiche abitative nel territorio regionale del Lazio.