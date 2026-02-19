‘RiGenEra un libro’: a Pozzuoli (NA) BookCrossing, musica e solidarietà

Appuntamento il 21 febbraio a Villa Avellino

Riceviamo e pubblichiamo.

Trasformare la lettura in un gesto di condivisione e incontro per dare nuova vita alle storie. Con questo spirito, Rigenera presenta ‘RiGenEra un libro’, iniziativa volta a promuovere la cultura del riuso e della solidarietà attraverso lo scambio libero di libri tra i cittadini.

L’appuntamento è fissato per sabato 21 febbraio a Villa Avellino, in Via Carmine 6A, Pozzuoli (NA).

Una rete di partner per l’inclusione sociale

L’iniziativa si fonda su una solida rete di cooperazione che mette al centro il valore della persona e del territorio. Il cuore pulsante dello scambio sarà la casetta in legno, realizzata dalla Falegnameria sociale le monachelle e da Salvatore Mollo.

Il Programma: tra laboratori, ritmo e teatro

La mattinata a Villa Avellino prevede un fitto calendario di attività per coinvolgere grandi e piccini.

Dalle ore 10:00 alle 11:00: Laboratori per i più piccoli e per adulti, curati dalle associazioni Spazio, Gioco Arte, Millalù e MaDre.

Dalle ore 11:00 alle 12:00: Energia e ritmo con il Drum Circle guidato da Gianmarco Barretta.

Dalle 12:00 alle 13:00: Momento dedicato alle arti performative con lo spettacolo teatrale ‘Odissea nello spiazzo’ a cura di VAN, Verso Altre Narrazioni, seguito da ‘Storie a Voce alta’, letture di estratti di libri.

Infine, dalle 13:00 alle 13:30: conclusione con i saluti istituzionali.

L’evento vanta la partecipazione di partner orientati al supporto sociale: La Scheggia, comunità di recupero per persone con dipendenze patologiche che sostiene attivamente i progetti di Rigenera, e La Bottega dei Semplici Pensieri, associazione dedicata alla formazione e all’inserimento lavorativo di persone con sindrome di down e lievi deficit intellettivi.

Questi ultimi arricchiranno la giornata con il loro Apecar itinerante, offrendo un aperitivo ai partecipanti come esempio concreto di inclusione lavorativa.

L’iniziativa gode del fondamentale supporto istituzionale del Comune di Pozzuoli e della Commissione pari opportunità.

Modalità di partecipazione

Il Book Crossing è un gesto semplice ma pieno di significato: si porta un libro e se ne sceglie un altro, lasciando che le storie continuino il loro viaggio.

La partecipazione all’evento è libera e non richiede registrazione, ma per garantire una migliore organizzazione è necessaria l’iscrizione ai laboratori per bambini tramite la compilazione del form dedicato, vedi pagine social.

Come ricorda l’organizzazione di Rigenera, ‘Le storie sono fatte per essere condivise’.

Vi aspettiamo per promuovere insieme una cultura dell’incontro.