Rigatoni fantasia

Ingredienti

500 grammi di rigatoni

500 grammi di carne macinata

300 grammi di zucchine

300 grammi di peperoni rossi

Mezzo bicchiere di vino bianco

2 spicchi d’aglio

Olio EVO q.b.

Sale q.b.

Pepe nero q.b.

Procedimento

Si tratta di un primo veloce da preparare ma il risultato è molto soddisfacente e gustoso.

Facciamo scaldare in padella abbondante olio, per poi mettere a imbiondire l’aglio con tutta la camicia, dopo averlo schiacciato; quando avrà raggiunto un bel colore dorato lo togliamo e mettiamo a rosolare la carne macinata. Va benissimo anche del muscolo o un misto di carne vaccina e di maiale.

Anche in questo caso la facciamo cuocere quel tanto che serve a farla dorare, poi aggiungiamo il vino bianco, che faremo sfumare.

A questo punto, aggiungiamo le zucchine tagliate a rondelle e i peperoni tagliati a dadini. Lasciamo appassire, regolando di sale e con una bella spolverata di pepe nero macinato al momento.

Nel frattempo, in abbondante acqua salata, lessiamo i rigatoni che scoliamo al dente, allungando un mestolo del liquido di cottura al condimento.

Facciamo saltare in padella, amalgamando il tutto.

Impiattiamo con un’ulteriore macinata di pepe.

Volendo, possiamo sostituire la carne macinata con della salsiccia fresca sbriciolata.

Se ci piace, possiamo mettere anche del peperoncino piccante.

Così come, non guasterebbe un poco di cipolla tritata.

Al posto dei rigatoni possiamo utilizzare un qualsiasi formato simile, ci stanno bene, ad esempio, anche dei fusilli o delle casarecce.

Abbiniamo un Barbera del Monferrato giovane.

Buon appetito!