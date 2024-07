Riforma guardie giurate: UGL Rieti in audizione al Senato

Riceviamo e pubblichiamo.

Concluse le audizioni per la riforma del settore della vigilanza privata.

Anche UGL Rieti ha partecipato ai lavori, con la presenza del Segretario reatino della federazione Sicurezza Civile, Alessandro Cardinale.

Il sindacalista dichiara:

Sono orgoglioso di aver collaborato fattivamente alla stesura dei testi, che mirano ad aumentare le tutele per le guardie giurate e a dare il giusto riconoscimento a questa categoria di lavoratori che riveste un ruolo di grande importanza per la collettività.

È per me un grande onore questa partecipazione alle audizioni della Commissione che si sta occupando di modernizzare il settore della vigilanza privata.

Queste audizioni fanno parte dell’iter per tramutare in legge i vari DDL che sono stati presentati.

Il sindacalista continua:

Ci tengo a ringraziare alcune persone a cominciare dal Segretario Nazionale Enrico Doddi, che ha sostenuto con forza il DDL S.902, il collega Roberto Gabino e il vice responsabile nazionale del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia, Andrea Castellano, con i quali sto collaborando da più di un anno alla buona riuscita del progetto, e infine ringrazio tutta la 1a Commissione affari costituzionali del Senato e in particolare il Presidente, On. Alberto Balboni, per l’interesse dimostrato verso le problematiche del settore.