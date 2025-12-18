Riforma giustizia: ‘SìParte!’ al Maschio Angioino di Napoli

Il 19 dicembre l’apertura nazionale della campagna elettorale per il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati
Venerdì 19 dicembre, ore 11:00, presso la Sala Galasso della Società Napoletana di Storia Patria, a Castel Nuovo – Maschio Angioino di Napoli, il Comitato Sì al referendum sulla separazione delle carriere, SìSepara, organizza ‘SìParte!’, l’evento di apertura nazionale della campagna elettorale per la riforma della giustizia.
La campagna elettorale per il Sì si basa su proposte di riforma costituzionale per distinguere nettamente i percorsi professionali, separando le carriere dei giudici e pubblici ministeri con lo scopo di rafforzare l’indipendenza della magistratura giudicante dal potere esecutivo e politico, evitando ingerenze. Per una Giustizia indipendente, responsabile, credibile.
Saluti
Ugo de Flaviis – Referente Campania Fondazione Luigi Einaudi
Pier Camillo Falasca – Direttore L’Europeista
Carmine Foreste – Presidente Ordine Avvocati di Napoli
Marco Muscariello – Presidente Camera Penale di Napoli
Modera
Gaia Tortora
Introduce
Vincenzo Maiello – Università Federico II di Napoli
Interverranno
Giuseppe Benedetto
Gian Domenico Caiazza
Andrea Cangini
Antonio Di Pietro