Riforma giustizia: ‘SìParte!’ al Maschio Angioino di Napoli

'SìParte!'

Il 19 dicembre l’apertura nazionale della campagna elettorale per il Sì alla separazione delle carriere dei magistrati

Venerdì 19 dicembre, ore 11:00, presso la Sala Galasso della Società Napoletana di Storia Patria, a Castel Nuovo – Maschio Angioino di Napoli, il Comitato Sì al referendum sulla separazione delle carriere, SìSepara, organizza ‘SìParte!’, l’evento di apertura nazionale della campagna elettorale per la riforma della giustizia. 

La campagna elettorale per il Sì si basa su proposte di riforma costituzionale per distinguere nettamente i percorsi professionali, separando le carriere dei giudici e pubblici ministeri con lo scopo di rafforzare l’indipendenza della magistratura giudicante dal potere esecutivo e politico, evitando ingerenze. Per una Giustizia indipendente, responsabile, credibile.

Saluti

Ugo de Flaviis – Referente Campania Fondazione Luigi Einaudi

Pier Camillo Falasca – Direttore L’Europeista

Carmine Foreste – Presidente Ordine Avvocati di Napoli

Marco Muscariello – Presidente Camera Penale di Napoli

Modera

Gaia Tortora

Introduce

Vincenzo Maiello – Università Federico II di Napoli

Interverranno

Giuseppe Benedetto

Gian Domenico Caiazza

Andrea Cangini

Antonio Di Pietro

