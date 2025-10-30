Riforma della giustizia, Rocca: Grande soddisfazione

Il Presidente della Regione Lazio: ‘Una svolta storica, che segna una vittoria chiara per il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva della riforma della giustizia.
Si tratta di una svolta storica, che segna una vittoria chiara per il Governo guidato dal Presidente Giorgia Meloni: dare finalmente al Paese una giustizia più equa e trasparente.
La separazione delle carriere è una riforma di buon senso che garantisce maggiore equilibrio al sistema giudiziario. È una richiesta che arriva non solo da tanti operatori della giustizia, ma anche dai cittadini.
Al referendum saremo tutti mobilitati per sostenere con forza una legge giusta, necessaria e profondamente attesa dal Paese.
Lo dichiara il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.