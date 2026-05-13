Rifiuti, sopralluogo Regione Lazio a Lunghezza per intervento bonifica

Ghera: ‘Grazie ad una virtuosa sinergia fra Regione e Municipio VI restituiamo alla comunità un sito inquinato da anni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Lazio i lavori per la bonifica della discarica abusiva di via Donegani, a Lunghezza, sono in fase di completamento.

Gli interventi sono stato oggetto di un sopralluogo dell’Assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Fabrizio Ghera, insieme ai tecnici regionali e al Presidente del Municipio VI, Nicola Franco.

I lavori in corso

Il completamento della fase finale di bonifica e la sistemazione finale dell’area di Via Donegani, il cui investimento regionale è di 1,2 milioni di euro, comprende una serie di attività fra cui: il ripristino degli elementi ammalorati del pacchetto di fondo e di sponda; le eventuali demolizioni funzionali alla sicurezza e alla sistemazione dell’area; la ridistribuzione del materiale inertizzato; la realizzazione del pacchetto impermeabile superiore; la sistemazione superficiale e opere di drenaggio; le opere di gestione dell’eluato e sistemazioni finali; il monitoraggio ambientale durante l’intera fase di cantiere.

Tali fasi realizzative sono affiancate dal monitoraggio ambientale che riguarda, tra l’altro, acque sotterranee, acque superficiali, percolato, qualità dell’aria, dati meteoclimatici e controllo topografico degli assestamenti.

Il messaggio da comunicare è che la bonifica non è solo movimento terra: è presidio tecnico, sicurezza, controllo ambientale e responsabilità pubblica.

L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:

La sinergia proficua fra Regione e Municipio VI ha consentito di porre fine a quella che è una delle pagine più buie in materia di discariche abusive, non a caso definita la terra dei fuochi a Roma. È nostro obiettivo restituire ai cittadini un’area che per anni ha contribuito all’inquinamento e al complessivo degrado di quel pezzo di territorio che invece ora, attraverso la bonifica della Regione Lazio e i progetti del Municipio, verrà progressivamente messa a disposizione della comunità.

Nicola Franco, Presidente del VI Municipio, conclude:

Una giornata attesa da 32 anni, finalmente oggi, quello che per decenni è stato un simbolo di abbandono e di morte, risorge grazie alla sinergia Regione – Municipio Roma 6 delle Torri e soprattutto grazie al contributo dell’assessore Fabrizio Ghera. Finiti i lavori della Regione partirà il cantiere del Municipio per la realizzazione in quei terreni del Teatro da 600 posti, la palestra e il centro anziani. Ai cittadini di Lunghezza e Castelverde verrà ridata una parte che nel passato è stata tolta.

Cronistoria della discarica di Lunghezza

La scoperta della discarica abusiva di via Donegani risale al 1994, quando gli operai a lavoro per il cantiere ferroviario della Roma-Napoli scoprono bidoni di rifiuti sommersi nella terra.

Nel 2015 l’area privata viene ceduta al Comune di Roma che, nonostante diversi stanziamenti di fondi e annunci di intervento lascia l’area contaminata fino al 2020 quando la Regione Lazio commissaria Roma Capitale, acquisendo il terreno per avviarne la bonifica.

La prima parte dei lavori è iniziata a febbraio 2024, grazie all’impegno preso dall’Assessorato ai Rifiuti della Regione Lazio insieme al Municipio VI, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area, dopo il grave incendio scoppiato a giugno 2022.

Con la procedura negoziata avviata a dicembre 2024 si andranno a completare i lavori di messa in sicurezza con la chiusura della discarica. Sull’area il Municipio VI ha in progetto di costruire un teatro per 600 persone oltre ad un centro anziani, un’area verde attrezzata e una palestra.