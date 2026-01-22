Rifiuti, Ghera: Accordo con Regione Abruzzo supporta Roma Capitale

Anche per il 2026, 80mila tonnellate di indifferenziata verranno conferite presso gli impianti abruzzesi
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
La Regione Lazio ha rinnovato anche per il 2026 un accordo con l’Abruzzo per consentire il conferimento di 80mila tonnellate di indifferenziata di Roma Capitale presso gli impianti regionali abruzzesi.
A stabilirlo è una delibera proposta dall’Assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, approvata in giunta.
La decisione della proroga dell’accordo, che si ripete annualmente a partire dal 2014, è stata assunta a seguito della richiesta del Comune di Roma, in considerazione del fatto che la Capitale non ha raggiunto l’autosufficienza per la gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato e che pertanto permane la necessità di ricorrere a soluzioni integrative per assicurare la regolarità del servizio.
L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:
Roma Capitale, come noto, non è in grado di gestire in autonomia i flussi di indifferenziata e in questo senso anche l’Anno Giubilare appena concluso ha inciso, richiedendo un grande sforzo per tutta la macchina organizzativa.
Per questi motivi abbiamo deciso di accogliere la richiesta del Comune di Roma e chiedere il rinnovo dell’accordo che dura ormai da dieci anni.
Ringrazio per questo la disponibilità della Regione Abruzzo, nella figura del Presidente Marco Marsilio.