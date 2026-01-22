Rifiuti, Ghera: Accordo con Regione Abruzzo supporta Roma Capitale

Anche per il 2026, 80mila tonnellate di indifferenziata verranno conferite presso gli impianti abruzzesi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio ha rinnovato anche per il 2026 un accordo con l’Abruzzo per consentire il conferimento di 80mila tonnellate di indifferenziata di Roma Capitale presso gli impianti regionali abruzzesi.

A stabilirlo è una delibera proposta dall’Assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, approvata in giunta.

La decisione della proroga dell’accordo, che si ripete annualmente a partire dal 2014, è stata assunta a seguito della richiesta del Comune di Roma, in considerazione del fatto che la Capitale non ha raggiunto l’autosufficienza per la gestione dei flussi di rifiuto indifferenziato e che pertanto permane la necessità di ricorrere a soluzioni integrative per assicurare la regolarità del servizio.

