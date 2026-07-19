Rieti, Rinaldi: Impegno della Regione Lazio per rilancio Terminillo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’impegno della Regione Lazio per il rilancio del Terminillo si concretizza grazie alla delibera approvata dalla Giunta regionale, che stanzia 200 mila euro per rafforzare l’offerta sciistica del Terminillo e migliorare la promozione in vista della prossima stagione invernale.

Per questo ringrazio gli Assessori Giancarlo Righini e Fabrizio Ghera per il grande lavoro svolto e per l’impegno dimostrato, con attenzione e vicinanza al territorio.

Si tratta di un sostegno necessario al Comune di Rieti, che potrà così garantire una stagione sciistica attrattiva e coinvolgente.

Con una programmazione adeguata e l’adozione delle giuste misure è possibile rilanciare e valorizzare il massiccio del Terminillo, una sfida che questa amministrazione intende portare avanti attraverso l’ascolto delle esigenze dei territori.