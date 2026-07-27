Rieti, Rinaldi: il Lago del Salto palcoscenico del grande wakeboard

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Pronti ad accogliere i campioni internazionali del wakeboard.

Oggi, nella Sala Consiliare della Provincia di Rieti, abbiamo dato ufficialmente il via ai Campionati Mondiali di Wakeboard.

Dal 3 all’8 agosto, il Lago del Salto sarà il palcoscenico di una delle competizioni più spettacolari e adrenaliniche del panorama internazionale.

Grazie al lavoro sinergico delle Istituzioni e al sostegno della Regione Lazio, la provincia di Rieti è pronta a ospitare un evento di respiro mondiale, capace di valorizzare il territorio, promuovere il turismo e generare nuove opportunità di sviluppo.

Un appuntamento che conferma come i nostri territori possano essere protagonisti sulla scena internazionale, coniugando sport, ambiente e crescita economica.