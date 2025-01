Riduzione liste attesa chirurgiche, Palazzo: fieri risultati ASL Latina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore al turismo, sport, ambiente e transizione energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo.

L’Assessore sottolinea:

Un risultato importantissimo che parla chiaro: la Giunta del Lazio guidata dal Presidente Francesco Rocca sta mantenendo le promesse e lavora per dare risposte concrete alla cittadinanza.

L’annuncio dell’aumento delle prestazioni erogate grazie alla riforma del sistema Recup, fatto dal Presidente Rocca in Commissione Sanità, ci riempie di orgoglio e ci spinge a lavorare al suo fianco con ancora maggiore impegno per perseguire insieme tutti gli obiettivi che ci siamo dati.

Particolarmente gratificante il risultato della provincia di Latina, dove il grande lavoro svolto in questi mesi dal Direttore generale della Asl locale, Sabrina Cenciarelli, che ringrazio per l’impegno profuso, ha portato il numero delle prestazioni evase rispetto al totale delle prenotazioni a oltre il 97%.

Numeri che sono in continuo miglioramento a cui dobbiamo aggiungere un’altra notizia incoraggiante, ovvero l’imminente ingresso in servizio dei nuovi dirigenti medici per la radio diagnostica che hanno vinto il bando indetto dalla ASL di Latina.

Il record di domande pervenute, 123 per dodici posti, testimonia l’interesse dei professionisti del settore a lavorare nel sud pontino, visto ormai come un settore in fase di sviluppo e capace di aprire nuove prospettive per gli specialisti.

La strada intrapresa è quella giusta avanti così.