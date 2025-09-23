Ricordo del Sindaco Manfredi a 40 anni dall’omicidio di Giancarlo Siani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questa mattina, il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricordato Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino ucciso 40 anni fa dalla camorra, con una corona di fiori ai piedi della lapide a poche centinaia di metri dai gradoni a lui intitolati.

Gaetano Manfredi:

Oggi è un anniversario importante perché sono passati 40 anni dal suo assassinio, ma noi ogni anno, con sempre maggiore impegno ricordiamo il suo sacrificio che è sempre attuale.

L’informazione libera è una leva fondamentale della democrazia, soprattutto coi tanti scenari di guerra che ci sono nel mondo vediamo oggi come i giornalisti siano i primi ad essere colpiti perché rappresentano la libera informazione.

Ricordare Giancarlo significa ricordare il ruolo della stampa nella difesa della democrazia e della legalità.

Tanti passi sono stati fatti ma tanti ancora bisogna fare per liberare il nostro territorio dalla pressione della Camorra ed il lavoro che viene fatto nelle scuole con i giovani è la migliore eredità possibile che Giancarlo ci ha lasciato e che dobbiamo coltivare ogni giorno.

Oggi il nostro pensiero deve andare a tutti i giornalisti che hanno perso la vita a Gaza, in Ucraina ed in tutte le guerre dimenticate.