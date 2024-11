Riconoscimento del Comune di Napoli alla memoria del giurista Tesauro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Il Comune di Napoli ha tributato un riconoscimento alla memoria del professor Giuseppe Tesauro, giurista e Presidente emerito della Corte Costituzionale scomparso tre anni fa.

La figura di Tesauro e il suo percorso accademico e istituzionale sono stati ricordati nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo.

Il Vicesindaco Laura Lieto ha consegnato una targa ai figli per esprimere la riconoscenza, la gratitudine e l’ammirazione della città di Napoli per quanto fatto dal giurista.

Il ricordo di Tesauro è stato affidato al Rettore dell’Università Federico II Matteo Lorito, al Presidente dell’Associazione Italiana degli Studiosi di Diritto dell’Unione europea Antonio Tizzano, al Giudice della Corte costituzionale Filippo Patroni Griffi e al Professor Bruno Nascimbene dell’Università degli Studi di Milano, intervenuto in videocollegamento.

La Presidente del Consiglio comunale, Enza Amato, introducendo l’incontro, ha detto:

In questa giornata non solo ricordiamo il contributo che Tesauro ha dato alla scienza giuridica, ma vogliamo dare atto anche del suo impegno a favore di Napoli, impegno di cui la città gli è riconoscente.

Il Vicesindaco Lieto ha affermato:

Giuseppe Tesauro ha attraversato stagioni della vita pubblica estremamente ingaggianti: dagli anni Sessanta a quelli del processo di formazione dell’Unione europea.

Tesauro è un insigne esponente di quella cultura giuridica napoletana che si caratterizza per quel tratto di riconoscenza profonda e vera che tutti nutrono verso di essa.

Per noi, come comunità, una vita straordinaria come quella di Tesauro deve rappresentare una testimonianza e un faro per indicarci chi vogliamo essere.