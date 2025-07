Ricerca: accordo internazionale tra SHRO e SSM per studi oncologici

Riceviamo e pubblichiamo.

È stato siglato un accordo di collaborazione scientifica e formativa tra la Scuola Superiore Meridionale, SSM, e la Sbarro Health Research Organization, SHRO, istituto di ricerca internazionale con sede a Philadelphia, fondato e diretto dal professor Antonio Giordano.

L’intesa, che coinvolgerà studenti e dottorandi, segna un passo importante nella costruzione di un asse accademico tra Napoli e gli Stati Uniti, con particolare attenzione ai settori dell’oncologia molecolare e della medicina genomica.

Il professor Arturo De Vivo, responsabile della SSM, ha dichiarato:

Gli accordi di collaborazione tra SHRO e SSM rappresentano un importante progresso nel percorso della Scuola Superiore Meridionale di rendere sempre più ricca ed efficace, anche sul piano dell’internazionalizzazione, la propria offerta formativa.

L’interazione riguarda in particolare gli allievi delle Scienze chimiche e biomediche e i dottorandi di Genomic and Experimental Medicine e di Clinical and Translational Oncology, ma l’obiettivo è estendere queste relazioni anche alle altre aree scientifiche della Scuola.