Riccardo Muti in concerto dirige 130 elementi Orchestra Luigi Cherubini

Le quattro impedibili date del tour

Dopo il memorabile concerto ‘Puccini secondo Muti’ sul palco del Lucca Summer Festival la scorsa estate, in occasione delle celebrazioni del centenario dalla morte di Giacomo Puccini, D’Alessandro e Galli è orgogliosa di annunciare altri quattro concerti speciali e imperdibili in alcuni dei luoghi più affascinanti e suggestivi della nostra Penisola, sotto la direzione uno dei più grandi Direttori d’Orchestra del mondo: Riccardo Muti.

Il tour partirà venerdì 18 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), domenica 20 luglio sarà a Villa Manin a Codroipo (UD), martedì 22 luglio arriverà nuovamente al Lucca Summer Festival e si concluderà giovedì 24 luglio all’Anfiteatro degli Scavi Pompei.

Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini fondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da 130 straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e 30 anni.

Un’orchestra che sin dalla sua fondazione si è esibita sui palcoscenici più importanti, non ultimo lo scorso 22 dicembre, l’aula del Senato di Palazzo Madama, alla presenza del Presidente Sergio Mattarella.

Il 1° gennaio 2025 Muti ha diretto per la settima volta il concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna, un record assoluto. Un ciclo iniziato nel 1994 e che lo ha visto guidare l’Orchestra Filarmonica di Vienna in edizioni indimenticabili, sempre più attese dai milioni di spettatori che seguono l’evento in diretta mondiale.

Dal 2010 al 2023 è stato Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra e al termine del mandato l’Orchestra lo ha nominato Direttore Musicale Emerito a Vita.

Nel corso della sua straordinaria carriera ha diretto molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischer Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France, alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e significativo e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971.

La sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala, le più importanti Università del mondo lo hanno insignito di oltre 20 lauree honoris causa.

Le prevendite sono disponibili da lunedì 27 gennaio 2025 ore 11:00 su: www.ticketone.it

Le date del tour:

18 luglio Palazzina di caccia di Stupinigi-Sonic Parck Stupinigi – Nichelino (TO)

20 luglio Villa Manin Codroipo (UD)

22 luglio Piazza Napoleone Lucca Summer Festival

24 luglio Anfiteatro Degli Scavi PompeiPompei (NA)