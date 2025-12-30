Riapre via Domitiana a Pozzuoli (NA)

Il Sindaco: La città paga decenni di superficialità

A precisazione di quanto accaduto, si rappresenta che nel giorno di Natale, il 25 dicembre lungo la via Domitiana a Pozzuoli (NA), è stato avviato un intervento urgente a seguito della segnalazione di una perdita idrica.

I sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la rottura della rete ma, soprattutto, la presenza di cavità sotterranee e un pericoloso avvallamento stradale, rendendo necessaria l’immediata chiusura della carreggiata e un’operazione di messa in sicurezza del sottosuolo.

Dopo una prima fase di consolidamento, nei giorni del 26 e del 27 dicembre, sono state completate le verifiche tecniche e il 29 dicembre è iniziato l’intervento strutturale definitivo per la risoluzione della voragine e il ripristino della strada.

Il Sindaco di Pozzuoli dichiara: