Riapre il lido comunale di Napoli Bagnoli

Sarà nuovamente accessibile a partire dal 5 luglio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Riapre il lido comunale di Bagnoli.

Con il completamento delle attività di manutenzione delle aree interessate, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale ha revocato l’ordinanza di interdizione delle aree sabbiose dei lidi di Bagnoli.

Il lido comunale, ad accesso gratuito, sarà nuovamente accessibile a partire da domenica prossima, 5 luglio.

L’accesso sarà consentito attraverso due varchi: dall’Arenile – particolarmente consigliato per persone con difficoltà motorie, con carrozzine o passeggini – e dal Lido Fortuna.

Come negli anni precedenti, il lido comunale metterà a disposizione dei cittadini numerosi servizi gratuiti, tra cui ombrelloni e sedie, un pergolato, l’area solarium, docce, servizi igienici e attrezzature dedicate al gioco e al tempo libero. La struttura sarà aperta tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

La riapertura del lido di Bagnoli rappresenta un ulteriore tassello dell’impegno dell’Amministrazione comunale per ampliare l’offerta di spiagge pubbliche attrezzate, favorendo inclusione, accessibilità e socialità lungo il litorale cittadino.

L’Assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, con delega al Mare, Edoardo Cosenza, ha affermato:

Con questa riapertura si completa, da est a ovest della città, la disponibilità di spiagge pubbliche attrezzate per cittadini e visitatori. Si tratta di una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, che continua a investire nell’accessibilità e nella fruizione degli spazi pubblici.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente del Consiglio Comunale, Enza Amato: