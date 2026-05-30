Riapertura della palestra del plesso Mastellone a Napoli

Restituito alla comunità uno spazio fondamentale per lo sport e la crescita dei giovani

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata riaperta la palestra del plesso scolastico Mastellone, restituendo alla comunità scolastica e cittadina uno spazio di grande valore simbolico e sociale.

Questo importante traguardo è il frutto di una proficua sinergia tra le istituzioni e le realtà del territorio, in particolare la Fondazione Progetto Abbracci, presente col Presidente Claudio Zanfagna , il cui prezioso contributo ha consentito di recuperare uno spazio essenziale per la pratica sportiva e la socialità dei ragazzi.

Un ringraziamento anche alla Dirigente Scolastica, Rosa Stornaiuol o, che ha curato gli aspetti amministrativi.

La riapertura della palestra rappresenta un passo avanti cruciale nel percorso di valorizzazione degli spazi educativi e sportivi della città, confermando l’impegno nel garantire strutture adeguate, sicure e accessibili a tutti.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha dichiarato:

La restituzione alla comunità della palestra del plesso Mastellone è un segnale concreto dell’attenzione che questa Amministrazione dedica allo sport come strumento di inclusione, crescita e benessere. Grazie alla sinergia con la Fondazione Progetto Abbracci, siamo riusciti a restituire ai ragazzi e alle ragazze uno spazio fondamentale per la loro formazione, non solo sportiva ma anche sociale.

L’Assessore all’Istruzione e alle Famiglie, Maura Striano, ha aggiunto:

Investire sugli spazi scolastici significa investire sul futuro della nostra comunità.