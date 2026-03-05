Riaperto infopoint ‘Vedi Napoli e poi Torni’ in piazza Plebiscito

Riaperto l’infopoint turistico ‘Vedi Napoli e poi Torni’ in piazza Plebiscito (angolo via Cesario Console.

Cittadini e turisti potranno avere informazioni tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00.

L’infopoint è stato temporaneamente chiuso, per tre giorni, al fine di garantire la rimozione dell’albero pericolante che lo sovrastava a cura del Servizio Verde.

Così l’Assessore al Turismo Teresa Armato:

La sicurezza è una priorità. Il Servizio Verde ha comunicato al Servizio Turismo la necessità di interrompere per un breve periodo l’attività, al fine di rimuovere l’albero pericolante. L’intervento è stato celere.