Rhomanife in concerto a Deliceto (FG)

Lunedì 7 agosto, dalle 22:00, la Rhomanife band, in occasione del 38° anniversario di attività artistica, si esibirà dal vivo presso il piazzale Belvedere di Deliceto (Fg) ad ingresso gratuito.

L’evento si realizzerà per la rassegna artistica ‘Deliceto Summer 2023, un borgo da vivere’.

L’internazionale Rhomanife band, eseguirà brani vecchi e nuovi in dialetto, in Italiano ed inglese ed anche di Bob Marley, per la diffusione di un messaggio d’amore, che sarà sempre più interessante e necessario, per tutta la gente che non si farà attrarre dal perdente e disordinato sistema tenebroso.

I Rhomanife onnipresenti sui social, punto di riferimento per diverse generazioni, hanno realizzato più di 2500 eventi e serate di gioia e felicità con musica reggae live, con strumenti musicali e voci armoniche, per recare allegria nei cuori e vibrazioni positive, in Italia e all’estero.

Allo strepitoso concerto suoneranno live per voi: Gianni Somma, voce, chitarra, Pino Di Taranto, basso, Francesco Bartoli, batteria, Carlo Ragno, chitarra solista, Filomena De Leo, Antonella Lacasella, cori, Federico Ancona, tastiere.

