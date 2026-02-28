Revocato avviso pubblico selezione Direttore Generale Sviluppo Campania

Saranno definiti i criteri di selezione più coerenti con il profilo e le competenze richiesti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

È stata disposta la revoca dell’avviso pubblico per la selezione di candidati idonei alla nomina di Direttore Generale della Società Sviluppo Campania S.p.A..

Le nuove e rilevanti funzioni di gestione del progetto Quantum Valley, recentemente attribuite alla Società, ne hanno mutato significativamente il perimetro operativo, rendendo necessario definire criteri di selezione più coerenti con il profilo e le competenze richiesti al futuro Direttore Generale.