Restauro Castel dell’Ovo a Napoli, rimosse impalcature esterne

Proseguono lavori sale interne

Proseguono i lavori di restauro di Castel dell’Ovo, uno dei simboli più rappresentativi di Napoli.

In questi giorni sono state rimosse le impalcature esterne ed è stato completato il restauro delle facciate lungo i percorsi interni, segnando un importante avanzamento dell’intervento.

Il Sindaco Gaetano Manfredi conferma il proprio impegno per la tutela e la valorizzazione dei beni storici e culturali, consapevole dell’importanza di Castel dell’Ovo come attrattore turistico-culturale e simbolo identitario della città.

Il progetto, finanziato con fondi FSC per un importo di 8 milioni di euro, è attualmente in fase avanzata di esecuzione: i primi due lotti sono stati completati e l’ultimazione del terzo ed ultimo lotto è prevista entro l’inizio del 2026.

Parallelamente, è in corso la progettazione dell’intervento di rifiorimento della scogliera a protezione del Ramaglietto, per un valore di circa 2 milioni di euro, finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli.

Questo intervento garantirà una maggiore sicurezza e stabilità alla struttura, preservandone il patrimonio storico e paesaggistico.

Inoltre, il Comune di Napoli sta procedendo all’utilizzo di ulteriori 4 milioni di euro, derivanti da vecchi mutui di bilancio, destinati al completamento di alcune sale interne e all’illuminazione dei percorsi.

I lavori relativi a queste opere partiranno nel corso del 2026, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il sito e renderlo più fruibile per cittadini e turisti.

Gli interventi in corso non solo preservano il patrimonio architettonico, ma contribuiscono a migliorare la sicurezza e la qualità dell’accoglienza, in linea con la strategia di sviluppo culturale e turistico di Napoli