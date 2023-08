‘Restate a Napoli’: divieto di vendita bevande in vetro e lattina

Ordinanza in vigore dal 9 al 16 agosto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in occasione della manifestazione ‘Restate a Napoli’, prevista da mercoledì 9 a mercoledì 16 agosto, dalle ore 18:00 e fino a cessata esigenza per ogni singola giornata interessata all’evento, è fatto divieto di vendita in piazza del Plebiscito e nelle seguenti aree limitrofe via San Carlo, via Cesario Console fino all’intersezione con via Santa Lucia, colonnato della Chiesa di San Francesco da Paola, di bevande in bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine per il consumo di bibite alcoliche e non.

Ordinanza