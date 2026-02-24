‘Responsabilità medica’, convegno OMCeO Caserta

In programma il 27 febbraio all’Auditorium dell’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta
‘La responsabilità medica’. Questo il tema del corso di formazione promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta guidato dal Presidente Carlo Manzi.
L’iniziativa è in programma per venerdì 27 febbraio a partire dalle 8:30.
esponsabili scientifici sono Carlo Manzi e Maria Varlese.
L’evento gode del patrocinio, oltre che dell’Ordine dei Medici, della FNOMCeO, dell’AORN Caserta, dell’ASL Caserta e del Rotary Club Aversa Normanna.
Il programma prevede l’apertura dei lavori con l’intervento introduttivo del presidente Carlo Manzi. Quindi, i saluti di Filippo Anelli, Presidente Fnomceo, Antonio Limone, Direttore generale ASL Caserta, Gennaro Volpe, Direttore generale AORN Caserta, Gabriella Maria Casella, Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Francesco Todisco, Presidente ff Tribunale di Napoli Nord.
Il coordinamento è a cura della giornalista Maria Beatrice Crisci.
A seguire si alterneranno gli interventi di dirigenti ed esperti del settore, nonché dei presidenti degli altri Ordini della Campania, al fine di rendere, con il proprio apporto conoscitivo e la propria esperienza in materia, ancora più proficuo l’evento formativo.
La moderazione è di Michele Pinto e Omero Pinto.
L’incontro si rivolge ai medici di tutte le discipline e agli odontoiatri.
Le parole del presidente Carlo Manzi:
Da sempre il medico è tenuto a operare in scienza e coscienza, in chiave moderna con perizia, prudenza e nel rispetto delle buone pratiche e linee guida.
L’accanimento sociale nei confronti di presunte responsabilità professionali, che nella stragrande maggioranza dei casi si conclude con sentenze di assoluzione totale, genera però ripercussioni personali, economiche e di credibilità per i medici e induce danno economico al Sistema Sanitario Nazionale derivante dalla medicina difensiva.
È importante che il Governo valuti riforme strutturali e ascolti le proposte della Federazione Nazionale degli Ordini in materia di responsabilità professionale penale e civile.
Gli organizzatori spiegano:
La responsabilità medica rappresenta oggi un tema centrale nel sistema sanitario, al crocevia tra tutela del diritto alla salute, qualità delle cure e sostenibilità dell’attività professionale.
L’aumento del contenzioso in ambito sanitario, le ricadute della medicina difensiva e l’impatto delle recenti riforme normative impongono una riflessione approfondita e multidisciplinare sul concetto di responsabilità medica.
Il convegno si propone di offrire un momento di dialogo e confronto tra professionisti sanitari, giuristi e istituzioni, con l’obiettivo di chiarire i profili della responsabilità medica in ambito civile, penale e deontologico, valorizzando la gestione del rischio clinico come leva strategica per ridurre il contenzioso, favorire l’appropriatezza clinica e promuovere modelli organizzativi orientati alla prevenzione dell’errore.