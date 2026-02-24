‘Responsabilità medica’, convegno OMCeO Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

‘La responsabilità medica’. Questo il tema del corso di formazione promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta guidato dal Presidente Carlo Manzi.

L’iniziativa è in programma per venerdì 27 febbraio a partire dalle 8:30.

esponsabili scientifici sono Carlo Manzi e Maria Varlese.

L’evento gode del patrocinio, oltre che dell’Ordine dei Medici, della FNOMCeO, dell’AORN Caserta, dell’ASL Caserta e del Rotary Club Aversa Normanna.

Il programma prevede l’apertura dei lavori con l’intervento introduttivo del presidente Carlo Manzi. Quindi, i saluti di Filippo Anelli, Presidente Fnomceo, Antonio Limone, Direttore generale ASL Caserta, Gennaro Volpe, Direttore generale AORN Caserta, Gabriella Maria Casella, Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e Francesco Todisco, Presidente ff Tribunale di Napoli Nord.

Il coordinamento è a cura della giornalista Maria Beatrice Crisci.

A seguire si alterneranno gli interventi di dirigenti ed esperti del settore, nonché dei presidenti degli altri Ordini della Campania, al fine di rendere, con il proprio apporto conoscitivo e la propria esperienza in materia, ancora più proficuo l’evento formativo.

La moderazione è di Michele Pinto e Omero Pinto.

L’incontro si rivolge ai medici di tutte le discipline e agli odontoiatri.

Le parole del presidente Carlo Manzi:

Da sempre il medico è tenuto a operare in scienza e coscienza, in chiave moderna con perizia, prudenza e nel rispetto delle buone pratiche e linee guida.

L’accanimento sociale nei confronti di presunte responsabilità professionali, che nella stragrande maggioranza dei casi si conclude con sentenze di assoluzione totale, genera però ripercussioni personali, economiche e di credibilità per i medici e induce danno economico al Sistema Sanitario Nazionale derivante dalla medicina difensiva.

È importante che il Governo valuti riforme strutturali e ascolti le proposte della Federazione Nazionale degli Ordini in materia di responsabilità professionale penale e civile.