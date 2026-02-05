‘Respiro piano’ all’Altrove Teatro Studio

In scena a Roma l’8 febbraio
Riceviamo e pubblichiamo.
Domenica 8 febbraio, ore 17:00 all’Altrove Teatro Studio di Roma appuntamento con ‘Respiro piano’, spettacolo scritto da Nicola Maiello e Piera Russo, anche interprete e regista.
Siamo in Campania, alla fine degli anni 50. Mentre Matilde svuota la casa d’origine, ogni oggetto le riporta alla mente ricordi lontani. In particolare, è il vecchio armadio a custodire la chiave di una verità rimasta nell’ombra: Matilde, a sua insaputa, incarnava il ‘diverso’ in un sistema familiare che pretendeva conformità.
Matilde è il frutto dell’eros, di un rapporto extraconiugale tenuto nascosto per non macchiare l’onore della famiglia. La verità celata si intravede nei non detti e si manifesta nella violenza che Matilde, bambina ignara, subisce.
Nel presente, però, lei, diversa di sangue, si fa carico di una diversità di pensiero: sceglie di aprire l’armadio, il luogo che più teme, e di andare fino in fondo a sé stessa per uscirne finalmente integra.
‘Respiro piano’ è il viaggio catartico nei ricordi di una donna. Attraverso l’utilizzo creativo del corpo e della voce, vengono evocati luoghi fisici e della memoria, all’interno dei quali prendono vita i vari personaggi della storia familiare della protagonista.
‘Respiro piano’ racconta un percorso individuale di emancipazione femminile nell’Italia meridionale del Novecento. Matilde è il simbolo della rivoluzione, intesa come la ricerca coraggiosa dell’autenticità.
Biglietti:
intero 15€
ridotto 10€
Altrove Teatro Studio
Via Giorgio Scalia, 53
Roma
Per informazioni e prenotazioni:
telefono 3518700413
email ipensieridellaltrove@gmail.com