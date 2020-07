‘Respira’, nuovo singolo di Haiducii

Disponibile dal 3 luglio

Da venerdì 3 luglio in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali ‘Respira’, Sunflower / Believe, il nuovo singolo di Haiducii, scritto da Luca Laruccia e Paola Monica Mitrache.

Afferma Haiducii:

Respira è il brano che darà ossigeno a chi avrà bisogno di inspirare aria pura in un mondo inquinato. È una storia d’amore dove il cielo non ha varchi e l’amore viaggia liberamente. Riprendiamoci i nostri sogni e camminiamo insieme. Ho scelto di lavorare con Luca Laruccia perché viaggiamo sulle stesse energie e gli stessi principi di vita.

A proposito del brano, Luca Laruccia commenta:

Dopo aver lavorato per anni alla composizione di brani per far arrivare al successo ragazzi sconosciuti, ho avuto la fortuna di lavorare con gente sempre più importante, artisti conosciuti, sino ad accompagnare Francesco Renga sul palco di Mediaset. Ho iniziato a lavorare con Haiducii per mettermi alla prova e cercare di costruire un brano che fosse orecchiabile e fruibile da tutti.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Gabriele Carmelo Rosato, girato presso la Cava di Bauxite di Otranto (LE).

Racconta il regista:

L’idea alla base del videoclip musicale consiste nel riprodurre con le immagini la carica di cui la canzone è portatrice. Questa soluzione filmica si identifica nel cosiddetto “videoclip evocativo”, in cui alla musica si associa una selezione di immagini che richiamano il brano ma non descrivono il testo. In questa tipologia, l’attrazione del pubblico viene facilitata dalla mediazione di Haiducii, che guarda in camera e dialoga con gli spettatori attraverso lo sguardo e il corpo.

Nel 2004 con la super-hit ‘Dragostea din tei’ è esploso il suo successo internazionale e Paula Monica Mitrache, questo il suo vero nome, è diventata per tutti Haiducii. Il brano ha avuto il clamoroso effetto di tsunami sul mercato discografico nell’intero pianeta.

Edito in Italia, si espande in Germania, Austria, Benelux, Svizzera, Francia, Svezia, Spagna, Messico, Repubblica Ceca, e ha proseguito la sua corsa venendo pubblicato in ogni angolo del mondo con oltre 12 milioni di copie vendute.

A sole due settimane dalla sua uscita è già disco d’oro ed è poi diventato disco di platino al primo posto della top 10 dei singoli in gran parte del mondo, scalando anche le classifiche radio. In Italia il singolo è rimasto al 1°posto per oltre 10 settimane.

Tradotto nelle lingue più inconsuete per un brano pop-dance, è riuscito a sfondare persino il muro delle blindatissime chart inglesi, sorpassando hit di star come Madonna.

Il ritmo trascinante del pezzo ha stimolato l’uscita di molte versioni remix che, ancora oggi imperversano nelle discoteche e sul web, come quelle di Gabry Ponte e dj Ross, dove hanno ispirato molti youtuber con loro versioni, diventando già nel 2004 uno dei primi video-parodia Virali in America e nel Mondo, in voga tutt’oggi.

‘Dragostea din tei’ ha anche il primato di essere stato il primo brano di musica leggera in lingua originale a varcare i confini della Romania nella storia.

Haiducii ha fatto così da apripista a tanti altri artisti. Nata nella capitale romena da padre olteno e madre moldava, Paula ha iniziato la sua carriera nello spettacolo dopo esser stata eletta, per 2 anni consecutivi, Miss Bucarest.

Un percorso in crescita fatto di studio e lavoro. Formatasi nella scuola d’arte musicale di Bucarest, approda sulla scena come cantante, attrice e conduttrice per la TV nazionale romena. Oltre alla sua lingua madre parla correttamente italiano, inglese e russo.

Adolescente si è trasferita in pianta stabile in Italia e qui ha iniziato nel 2000 la propria carriera musicale col nome di Paula Mitrache incidendo per l’etichetta Exe Records il brano ‘Believe in Me’ scritto da Bruno e Roberto Santori.

Ma il successo è deflagrato con l’incisione di ‘Dragostea din tei’ per la casa discografica Universo con il nome Haiducii, ispirato a un leggendario eroe popolare romeno simile all’inglese Robin Hood. Su questa scia, ha partecipato con lo stesso brano, come ospite internazionale al Festival di Sanremo 2004, al programma Stasera pago Revolution di Fiorello e altre numerose trasmissioni, come Chiambretti Night e Top Of The Pops.

Dopo la presentazione in un importante festival tedesco del brano ‘Maria Maria’, ha inciso il singolo ‘Mne S Toboy Horosho (Nara Nara Na Na)’. Brano in russo con versione inglese ‘Don’t Get Too Mad at Me’.

Nel 2005 viene inciso ‘I need a Boyfriend’, una canzone ispirata a sonorità etniche e gitane, con un tocco di pop latino. Il video del singolo ha avuto come regista il coreografo Luca Tomasini, collaboratore di star della musica del calibro di Whitney Houston, Janet Jackson, Madonna, Prince, Kylie Minogue e altri.

Seguono i singoli, ‘More ‘n More (I Love You)’ 2005, ‘Boom Boom’, 2007.

Nel 2008 è uscito per la casa Universo l’album ‘Paula Mitrache in Haiducii’ che ha portato la versatile artista ad accostarsi a diversi stili. L’attività musicale in questi ultimi anni si è alternata tra show in tutto il mondo, a momenti di “meditazione e introspezione” in cui Paula, da 2009 cittadina italiana a tutti gli effetti, si è dedicata all’impegno sociale per la diaspora e i suoi connazionali in Italia, attraverso la creazione dell’associazione socio-culturale Dacia Nicolaiana con sede a Bari.

Qui diviene consigliere socio diplomatico per i rapporti istituzionali con la Romania, dell’allora sindaco di Bari, del Presidente della regione e del senatore della Diaspora.

Nel maggio 2018 partecipa come concorrente VIP alla trasmissione Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Nel 2019 è in uscita con nuovi progetti tra cui un nuovo singolo ‘Te iubesc la rasatura’ in collaborazione con dj Jump nel progetto back to the feat, album con grandi artisti dance degli anni ’90 e importanti collaborazioni Internazionali.

Dalle sue molteplici attività emerge l’immagine di un’artista a tutto tondo, capace di non perdere il contatto con la realtà e di conservare la coerenza con la sua personalità di donna sensibile, forte e determinata… un po’ come il leggendario eroe popolare di cui porta il nome. Il 3 luglio 2020 pubblica il nuovo singolo ‘Respira’.