‘Resisti, Mattè!’ al Teatro Trastevere

In scena dal 21 al 23 aprile a Roma

Il 21 e 22 aprile, ore 21:00, e il 23 aprile, ore 17:30, presso il Teatro Trastevere di Roma andrà in scena lo spettacolo ‘Resisti, Mattè!’ regia e drammaturgia Alice Bellantoni, aiuto regia Giulia Piergentili.

Cast:

Violetta Rogai – Gaspare

Sofia Boriosi – Angela

Manuel Matteucci – Matteo

Mila Damato – Margherita

Musiche: canzoni originali di Gabriella Ferri. Cover di Giulia Piergentili

Roma, 1943. In una San Lorenzo bombardata e stremata dall’occupazione tedesca, Margherita, figlia degli antifascisti Gaspare e Angela, scalpita per poter scendere in strada a combattere al fianco di Matteo, suo fratello maggiore.

È giovane, irrequieta, nata e cresciuta sotto la dittature, ma la forza dei suoi ideali sembra alimentata da un fuoco impossibile da reprimere. Al di là della paura, del buonsenso, della storia, lei combatte e resiste, sostenendo sulle sue gracili spalle di ragazza, tutto il peso e la coscienza della resistenza partigiana.

La regia di questo spettacolo è stata pensata sul principio del ‘teatro povero’, per creare un impianto scenico dinamico e trasformabile in funzione della partitura gestuale degli attori.

In scena solo quattro sedie che si trasformano sotto le mani dei personaggi in differenti scenari. Lo spazio scenico e la narrazione si delineano, quindi, unicamente attraverso i movimenti attoriali.

Prenotazione consigliata

Biglietto:

intero €13,00

ridotto €10,00

prevista tessera associativa

Contatti: info@teatrotrastevere.it