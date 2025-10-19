Resistenza farmaci antitumorali: 7° Workshop IRE Oncologia Traslazionale

In programma il 20 e 21 ottobre 2025 al Centro Congressi Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

La resistenza ai farmaci antitumorali è una delle sfide più urgenti dell’oncologia di precisione.

Con il tempo, le cellule tumorali imparano a sopravvivere e adattarsi ai trattamenti, riducendone l’efficacia. Capire come e perché accade è la chiave per sviluppare terapie sempre più mirate, efficaci e durature.

Il 7° Workshop IRE di Oncologia Traslazionale, in programma il 20 e 21 ottobre 2025 al Centro Congressi Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, via Elio Chianesi, 53 a Roma, è un appuntamento internazionale che riunisce all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, IRE, alcuni tra i massimi esperti mondiali per discutere le nuove strategie terapeutiche in grado di colpire non solo la cellula tumorale, ma anche le sue “alleanze” e il microambiente che la protegge.

Tra gli ospiti di rilievo:

Robert Nisticò, Presidente AIFA;

Lillian Siu, Presidente eletto AACR, American Association for Cancer Research;

Yardena Samuels, Presidente EACR, European Association for Cancer Research;

Anna Mondino, Direttrice Scientifica AIRC.

Il workshop, organizzato sotto la direzione scientifica di Giovanni Blandino, Direttore Scientifico ff dell’IRCCS Regina Elena, è promosso da un comitato composto da Anna Bagnato, Federico Cappuzzo, Paola Nisticò e Edoardo Mercadante, in collaborazione con partner internazionali quali Eytan Ruppin, Sima Lev e Yardena Samuels.

Insieme oncologi, chirurghi, biologi e giovani ricercatori provenienti da istituzioni di eccellenza di tutto il mondo, per condividere i più recenti progressi nella comprensione dell’adattamento cellulare ai trattamenti e aprire nuove prospettive per la cura dei pazienti.

Un evento che conferma il ruolo dell’IFO – Regina Elena come centro di riferimento internazionale nella ricerca traslazionale, dove scienza e clinica si incontrano per costruire il futuro dell’oncologia.

Programma