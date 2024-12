Residenze per disabili, Toscana aumenta contributo per biennio 2024/25

Giani, Bezzini e Spinelli: ‘Confermata l’attenzione costante ai più fragili’

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un percorso condiviso per rispondere in maniera più efficace sul territorio ai bisogni delle persone con disabilità, in funzione anche di una revisione e adeguamento dei moduli assistenziali, che accompagni il sistema verso soluzioni sempre più appropriate.

È quello elaborato dalla Giunta regionale in accordo con le ASL e i rappresentanti delle strutture private contrattualizzate residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità complesse.

A fronte di un costante aumento dei costi di gestione correlati a vari fattori che queste strutture hanno dovuto sostenere negli ultimi anni, la Giunta regionale, su proposta degli Assessori alla salute Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli, ha stabilito un aumento progressivo per il biennio 2024/2025 della remunerazione per le prestazioni erogate a beneficio di residenze sanitario assistenziali per disabili, RSD, comunità alloggio e strutture semiresidenziali per persone disabili.

Le risorse stanziate a valere sul Fondo sanitario, saranno ripartite tra le tre Aziende sanitarie toscane e ammontano a 3 milioni e 300mila euro per il 2024 e a 2 milioni e 250 mila euro per il 2025.

Secondo il Presidente Eugenio Giani e gli assessori Bezzini e Spinelli