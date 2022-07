Repubblica di Moldavia sotto l’ampio ombrello di sicurezza della NATO

Il recente vertice della NATO di Madrid è già considerato una pietra miliare storica nel contesto politico internazionale. Il nuovo ambito di sicurezza ha determinato la definizione di un diverso concetto strategico della più importante alleanza politico – militare internazionale.

Al di là delle decisioni riguardanti l’adesione di Finlandia e Svezia, il consolidamento della forza reazionaria coinvolgerà di 300.000 militari, ai fini del rafforzamento del fianco orientale.

Nel suo nuovo approccio la NATO ha incluso anche l’intensificazione del sostegno politico e pratico ai partner Bosnia ed Erzegovina, Moldova e Georgia.

Il documento del 29 giugno, che definirà la strategia NATO per i prossimi anni, ha quindi valori strategici anche per la Repubblica di Moldavia, in quando inclusa, appunto, come partner.

Certamente tale approccio aprirà la prospettiva di dinamizzare la cooperazione militare tra la Repubblica di Moldavia e la NATO. La preoccupazione per la sicurezza della Repubblica di Moldavia è una realtà tanto a livello della NATO che a livello dell’Unione Europea. In questo senso è inserita anche l’assistenza finanziaria assegnata all’esercito della Repubblica di Moldavia dal Consiglio europeo nell’ambito dello Strumento europeo per la pace, pari a 40 milioni di euro.

Ecco che dopo la decisione del Consiglio europeo di accettare la Repubblica di Moldavia come Stato candidato all’UE, questo Paese ottiene un’altra vittoria a livello esterno, quella di entrare sotto l’ombrello di sicurezza estesa della NATO.