Report sanificazione a Napoli 26 marzo 2020

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine con gli interventi che l’Amministrazione comunale ha predisposto con le squadre di ASIA, Napoli Servizi, ABC e ASL e Polizia di Stato.

Il programma di igienizzazione in città nella giornata di oggi, 26 marzo, ha visto una sinergia importante: la messa a disposizione di due mezzi da parte della Polizia di Stato.

Assessore Del Giudice:

Un grande ringraziamento alla Polizia di Stato, al Questore di Napoli per questo significativo aiuto alla nostra città.

Queste gli interventi di oggi:

Giorno 26-03-2020

Municipalità 2

Via Flavio Gioia, via V. Russo, via Maio di Porto, via Lanzieri, via Loggia dei Pisani, via Marchese Campodisola, via Matteo Schilizzi, via Monserrato, via Oronzio Massa, Rua Catalana, vico Graziella, via Augusto Witting, calata San Marco, via Medina, via Potenza, via Salvatore Fusco, via dei Griffi, via G. Sanfelice, piazza Dante, piazza Carità, via C. Battisti, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, via Medina, corso Umberto, piazza Garibaldi, corso Garibaldi, via Vespucci, via Cristoforo Colombo.

Municipalità 3

Piazza Carlo III, via Foria, piazza Cavour, piazza Museo, corso Amedeo di Savoia, via S. Teresa degli Scalzi, via Capodimonte e tondo.

Municipalità 4

Via Alessandro Volta, via Reggia di Portici, via Ponte dei Granili, via Gianturco, via Ferraris, via Brin.

Municipalità 5

Via Michetti, via Caccavello, via Bonito, via S. Gennaro al Vomero, via Merliani, via Alvino, via de Mura, via de Bustis, via Libroia, via Caiazzo, via Sagrera, Largo celebrano, via Mosca, Scale Petraio inizio da parte superiore.

Municipalità 8

Via Cisterna dell’olio, Seconda traversa di via Napoli a Piscinola, Terza Traversa di via Napoli a Piscinola, Prima traversa di via Vittorio Veneto, via Miano a Piscinola, via Vittorio Emanuele inferiore, piazza Vittorio Emanuele, via Monterosa.