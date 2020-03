Report sanificazione a Napoli 24 marzo 2020

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

L’elenco degli interventi di sanificazione realizzati nella giornata di oggi, martedì 24 marzo. Fra questi anche l’igienizzazione di alcune stazioni della Metro Linea 1.

Con le squadre di ASIA, ASL, Napoli Servizi e ABC il Comune continua nel cronoprogramma, che interessa tutto il territorio comunale e che di giorno in giorno arriverà in ogni zona e in ogni strada della città.

Municipalità II

Via Vicaria Vecchia, Via Forcella, Via Cesare Sersale, Via Salvatore Trinchese, Via Tramontano, Via Cardinale Burali d’Arezzo, Via Canalone Fontana dei Serpi, Via S. Agostino alla Zecca.

Municipalità III

Salita Cinesi, Vicoletto Cinesi, Salita Capodimonte, Vico Cagnazzi, Gradini Cinesi, Vico Pirozzoli.

Municipalità IV

Via Giudecca Vecchia, Via delle Zite, Vico dei Travi, Via Carmeniello ai Mannesi, Via Arcargelo a Baiano, Piazza Calenda, Via Pietro Colletta, Via Oronzio Costa, Via Santa Sofia.

Municipalità V

Via De Dominicis, Via Platania, Via Capicci, Via Stasi, Via Blundo, Via Orsi, Via Giacinto Gigante, Traversa privata San Severino, Via Marino e Cotronei, Traversa privata Annunziata , Traversa privata Pola, Traversa privata Santacroce.

Municipalità VI

Via delle Industrie, Via Argine Nord, Via Raffaele Testa, Via Repubbliche Marinare, Rione Testa, Lotto O, Via Bartolo Longo, Via Mastellone, Viale delle Metamorfosi, Cupa censi dell’Arco, Via Enrico Russo – ingressi Ospedale del Mare -, Via Mario Pomilio, Via Odissea, Via dei Papiri Ercolanesi, Via Oplonti, Via Decio Mure, Via Bronzi di Riace, Via Angelucci Arnaldo, Via del Fauno, Via dei Mosaici, Via Cleopatra, Via Comunale Maranda, Via Vicinale Maranda, Via Molino Salluzzo, Via Cupa Molisso, Via Commissario Ammaturo, Via Maglietta, Via Molino del Salice, Via Molino Piscopio, Via Molino Fellapane, Via Molino dei Cordari, Via Domenico Rea, Via Attila Sallustro, Via Carlo Miranda, Via Aldo Merole, Via Califano, Via Maria Malibran.

Municipalità VII

Via Vittorio Emanuele III, Piazza Regina Elena, Vico Chiesa, Vico Parise, Vico Cotugno, Piazza Milizia, Via Principe Umberto, Vico Croce, Via Liguria, Via Valente, Vico Cirillo, Corso Maianella, Via Zanotti Bianco, Via G. Marone, Cupa Capodichino, I – II – III – IV Trav. Capodichino, Cupa Santa Cesarea, Rione dei Fiori, Via del Camposanto, Via Limitone d’Arzano, Via Cassano, Via Capecelatro, Via Cardinale Filomarino, Via Parascandolo, Via Sant’Andrea ad Avellino, Via Abate Alferio, Via Imperatore, Via Giovio, Via Alfano I, Via Diacono, Piazza Diacono, Via Cardinale Baronio, Via detta Tramvia Fratta, Via Bolvito, Via detta Casoria, Via Icaro, Via E. Lupo, Via Vitagliano, Via Liburia, Via Sputnik, Via Gagarin.

Municipalità VIII

Via G. A. Campano, Cupa Filanda, Via dell’Abbondanza, Via Piovani, Rione Abbondanza, Traversa Abbondanza, Traversa Marianella, Corso Marianella, Via Aganor, Via Battaglia, Cupa San Giovanni, Via Mugnano Marianella, Cupa Spinelli, Via Ansaldo, Via Carlo Mauri, Via Campagna, Via Cortese, Traversa Papallo, Cupa Tozzole, Cupa Marfella, Via Padula, Via Dietro la Vigna, Via Longanesi, Via Marianella, Rione Tommasone, Villa Musella, Piazzetta Vittorio Emanuele, Via Napoli a Piscinola, Via Vittorio Veneto, Via Miano Piscinola, Piazza Tafuri, Via del Plebiscito, Via delle Cave, Corso Chiaiano, Piazza Nicola Romano, Via Barone, Via XX settembre, Via Tiglio, Via Pendino, Piazza Margherita, Via della Chiesa, Via Raffaelli, Via Vecchia Napoli.