Report Polizia Locale Napoli su Green Pass

Numerosi controlli presso gli esercizi commerciali

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti della Polizia Locale hanno effettuato numerosi controlli presso gli esercizi commerciali sia per controllare il corretto uso della mascherina, che per verificare la regolarità dei Green Pass dei clienti.

In particolare, gli Agenti appartenenti all’U.O. Chiaia hanno effettuato 19 controlli tra bar, ristoranti e palestre, a seguito dei quali si è riscontrato la regolarità dei Green Pass in 25 occasioni mentre, in 2 casi, in una pizzeria di via Manzoni ed in un ristorante di via Posillipo, si è proceduto ad elevare verbale a carico dei responsabili, per l’omesso controllo del documento.

Personale della U.O. Avvocata, presso la Metropolitana di Montesanto, ha accertato che all’interno della stazione non veniva effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli Agenti, risaliti alla società appaltatrice per la gestione del servizio di pulizia della stazione, hanno contestato al responsabile la violazione commessa.

Le operazioni hanno riguardato anche alcune attività di somministrazione che operano nella zona di via Mezzocannone e via De Marinis, dove sono sanzionate due attività, la prima per la diffusione della musica in assenza del certificato d’impatto acustico, la seconda per occupazione abusiva di suolo pubblico.