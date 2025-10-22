ReOlio 2025, torna la rassegna dell’olio EVO di Reggello (FI)

Nuovo nome, nuovo stile, ma la stessa passione per l’Oro Verde del territorio

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La festa dell’olio torna protagonista a Reggello (FI) con una veste rinnovata.

La storica Rassegna dell’Olio Extravergine d’Oliva, giunta alla 52ª edizione, cambia volto e nome diventando ReOlio, un progetto che fonde tradizione e innovazione, con un’identità visiva più moderna e un programma ricco di esperienze multisensoriali.

Il nuovo nome ReOlio non è casuale: nasce dal desiderio di celebrare l’olio extravergine come vero “re” del territorio di Reggello, un prodotto che da secoli regna sulle nostre tavole, nei paesaggi e nella memoria collettiva.

“Re” come Reggello, naturalmente, ma anche come eccellenza, qualità e identità.

La manifestazione è stata presentata stamani in Palazzo Strozzi Sacrati dal Presidente Eugenio Giani e dalla V Stefania Saccardi insieme al Sindaco di Reggello Piero Giunti e all’Assessore all’agricoltura Priscilla Del Sala.

Il Presidente Giani ha detto:

ReOlio rappresenta la perfetta sintesi tra tradizione e innovazione, una rassegna storica che, pur rinnovandosi, continua a valorizzare un prodotto simbolo del nostro territorio. L’olio extravergine di Reggello non è soltanto un’eccellenza agricola, ma anche espressione di cultura, identità e paesaggio, un elemento che racconta la storia e il carattere della comunità. Giunta alla sua cinquantaduesima edizione, la manifestazione si conferma tra le più prestigiose e longeve in Italia, registrando una partecipazione significativa di produttori, operatori economici, esperti del settore e appassionati consumatori. L’evento permette di celebrare la qualità dei nostri olivicoltori, promuovendo esperienze educative e sensoriali per tutti, e rafforza al contempo i legami con la comunità e con i gemellaggi internazionali. Negli ultimi anni, l’olio di Reggello si distingue sempre più per i suoi livelli di eccellenza, confermando la produzione locale come punto di riferimento a livello regionale e nazionale.

La Vicepresidente Saccardi ha detto:

La manifestazione ReOlio è un’occasione straordinaria per far conoscere il valore dell’olio extravergine di oliva di Reggello, un’eccellenza che unisce tradizione, sostenibilità e innovazione. La rassegna non è solo degustazione: è cultura, formazione e divertimento per grandi e piccini. Anche attraverso iniziative come ReOlio Kids e i laboratori sensoriali vogliamo trasmettere alle nuove generazioni l’amore per il nostro territorio e per un prodotto che racconta la storia e l’identità della Toscana.

Dal 31 ottobre al 2 novembre, il Palazzetto dello Sport di Reggello ospiterà tre giornate di appuntamenti dedicati a degustazioni, showcooking, incontri, musica, aperitivi e tour tra oliveti e pievi, in un viaggio che racconta il territorio attraverso il suo prodotto più identitario: l’olio extravergine d’oliva.

ReOlio 2025 è una rassegna completamente ripensata, capace di unire il know how degli olivicoltori locali, la sapienza agronomica e la creatività gastronomica, con il contributo delle scuole e delle realtà associative del territorio. Non mancheranno ospiti speciali, tra cui il critico e performer Leonardo Romanelli, lo scrittore Marco Vichi e il giornalista enogastronomico Marco Gemelli.

L’inaugurazione è in programma per venerdì 31 ottobre alle ore 11:00 al Palazzetto dello Sport, via Brunetto Latini, 109, Cascia, con la partecipazione del gruppo musicale SaràBanda dell’Istituto Comprensivo di Reggello.

Subito dopo l’inaugurazione i produttori saranno presenti con i loro stand per la degustazione e la vendita fino alle ore 21:00, stesso orario valido per tutti i giorni della manifestazione.

Immancabile anche il Brindisi dell’Olio 2025, accompagnato dagli studenti dell’ISIS Vasari, che offriranno la fettunta a tutti i presenti.

La giornata proseguirà tra showcooking, momenti di formazione e approfondimenti sull’olivicoltura come elemento di identità, cultura e paesaggio, fino all’Aperitivo del Re, il nuovo format serale con dj set e cocktail all’olio EVO.

Sabato 1° novembre sarà ancora più ricco: dal dibattito sull’importanza dell’olio per la salute, alla presenza della LILT Firenze e dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, fino agli showcooking con chef e bartender del territorio.

Il pomeriggio si aprirà con l’incontro con Marco Gemelli, e proseguirà con il contest ‘Olio di Spirito – Vasari Cocktail Contest’, dedicato ai giovani del settore alberghiero. Questa giornata Questa giornata è dedicata anche al rapporto di gemellaggio e di amicizia con il Comune Roßdorf, Germania, e Billy- Montigny, Francia, con i quali si festeggiano i 25 anni di gemellaggio e la firma del Patto d’intenti con il comune di Trzebinia, Polonia.

A seguire, la sfida culinaria internazionale ‘Piatti e Patti’, che vedrà i sindaci di Reggello, Roßdorf, Billy Montigny e Trzebinia sfidarsi ai fornelli sotto lo sguardo della mitica massaia Silvana. A chiudere la giornata, ancora musica e convivialità con l’Aperitivo del Re.

Nel pomeriggio, spazio anche alla letteratura con Marco Vichi, grande scrittore della scena letteraria nazionale e non solo.

Sia sabato che domenica, inoltre, sarà presente il Mercato dei Nostrali.

La manifestazione si concluderà domenica 2 novembre, con tour guidati all’Abbazia di Vallombrosa e nei borghi, chiese e castelli del contado, laboratori sensoriali sull’olio e l’atteso incontro con Leonardo Romanelli, che condurrà il pubblico in un viaggio ironico e appassionato tra gusto e cultura.

Nel pomeriggio si terrà anche un Corso introduttivo all’analisi sensoriale dell’olio extravergine, a cura dell’associazione ANAPOO.

Altro appuntamento della giornata per gli sportivi: la 50esima Corsa dell’Olio ‘I Quattro Frantoi’, a cura del Gruppo Podisti Resco 1909, corsa podistica su strada.

A chiudere, la premiazione degli olivicoltori di Reggello e un grande brindisi collettivo, per celebrare un’annata di lavoro, passione e qualità.

Per i tre ‘Tour dell’Olio’ sarà a disposizione il servizio di bus navetta con partenza da via Dante Alighieri ed è obbligatoria l’iscrizione sul sito di ReOlio.

Grande novità di quest’edizione sarà ReOlio Kids, l’area interamente dedicata ai bambini, pensata per far scoprire anche ai più piccoli la magia dell’olio e il valore del gioco condiviso.

Per tutta la durata della rassegna, l’area ospiterà giochi in legno, attività didattiche e laboratori creativi, in collaborazione con Ecology on Tour e le scuole del territorio.

Venerdì 31 ottobre: giochi in legno e attività sul riciclo dell’olio, con aperitivo analcolico e pop corn party dalle 18:30.

Sabato 1° novembre: ancora giochi e riciclo creativo, la Tombola di ReOlio a cura delle scuole dell’infanzia, ore 15:00, la premiazione del Bando Scolastico, ore 17:00, e l’aperitivo analcolico serale.

Domenica 2 novembre: caccia al tesoro con l’esploratrice Selene tra gli olivi magici di Reggello, ore 11:00, iscrizione gratuita, e il laboratorio ‘Crea la tua corona di foglie d’olivo’, ore 15:00.

Un programma pensato per rendere ReOlio un evento per tutti, dove anche i più piccoli diventano protagonisti e ambasciatori dell’amore per la natura e per il territorio.