Rendiconto e Assestamento, via libera dal Consiglio regionale Lombardia

Approvati a maggioranza i documenti di Bilancio: riduzione del disavanzo e dell’indebitamento con l’obiettivo di garantire più risorse a sanità, formazione, sicurezza e grandi eventi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Una manovra capace di liberare nuove risorse per sostenere sanità, formazione, trasporti, sicurezza e grandi eventi, senza aumentare la pressione fiscale sui lombardi.

È questo, come ha sottolineato il Presidente della Commissione Bilancio e relatore del provvedimento Davide Caparini, Lega, il cuore dell’Assestamento al Bilancio 2026 – 2028 approvato a maggioranza dal Consiglio regionale della Lombardia.

Il provvedimento aggiorna i conti regionali alla luce del Rendiconto generale della gestione 2025, approvato a maggioranza, riduce il disavanzo e destina le risorse rese disponibili alle priorità del territorio.

Davide Caparini spiega:

La manovra si basa sul principio dell’invarianza della pressione fiscale dimostrando che è possibile sostenere gli investimenti nei principali settori strategici senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese. Con l’Assestamento 2026/2028 confermiamo la solidità dei conti di Regione Lombardia e la capacità di trasformare una gestione finanziaria rigorosa in nuove opportunità per cittadini, imprese ed enti locali. La riduzione del disavanzo e del ricorso al debito ci permette di rafforzare gli investimenti senza compromettere gli equilibri di bilancio, concentrando le risorse sulle priorità della Lombardia: sanità, istruzione, infrastrutture, sostegno ai territori e sviluppo. È una manovra che guarda al presente con responsabilità e al futuro con una visione di crescita sostenibile.

Tra i risultati più significativi della manovra figura la riduzione del disavanzo, che passa dai 2,95 milioni previsti ai 2,29 milioni effettivi, con una conseguente diminuzione del ricorso all’indebitamento.

Sul fronte della sanità, il Fondo sanitario regionale indistinto è incrementato di 45 milioni di euro, raggiungendo uno stanziamento complessivo di oltre 23 miliardi di euro per ciascun anno del triennio. Sono, inoltre stanziati, 2 milioni di euro nel 2026 per avviare una sperimentazione dedicata al contrasto dell’obesità attraverso l’impiego di farmaci di ultima generazione, rivolta ai pazienti più fragili e caratterizzati da elevata fragilità clinica e sociale.

Importanti risorse sono destinate anche al sistema dell’istruzione e della formazione. L’assestamento prevede 16 milioni di euro di maggiori risorse correnti, di cui 3,1 milioni per l’adeguamento del contratto degli assistenti alla comunicazione a supporto degli studenti con disabilità sensoriale e 11,6 milioni per il rafforzamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Sulla mobilità circa 1,5 milioni finanzieranno un bando per il rinnovo dei taxi e 800 mila euro consentiranno di estendere le agevolazioni IVOLA, ‘Io viaggio ovunque in Lombardia agevolato’, anche agli operatori di polizia locale.

Previsto un finanziamento a favore del Comune di Bergamo di complessivi di 6 milioni e mezzo di euro su tre anni, 2026, 2027 e 2028, per l’adeguamento e il potenziamento della metrotranvia Tl e T2 Bergamo, mentre per il finanziamento della metrotranvia Milano – Desio – Seregno è erogato a favore di Città Metropolitana di Milano un contributo di 15.000.000 euro рer il 2029 e 10.000.000 euro per il 2030.

Infine, stanziati 25.000.000 euro, 15.000.000 nel 2029 e 10.000.00 nel 2030, a favore della Città metropolitana di Milano per la progettazione e realizzazione del 2° lotto della SP ex SS 415 “Paullese” nel Comune di Zelo Buon Persico.

Alla cultura sono assegnati quasi 2 milioni di euro destinati alla promozione culturale e al sostegno del patrimonio, mentre per i grandi eventi sportivi è prevista una spesa fino a 1,7 milioni di euro nel 2028 per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali “Dolomiti Valtellina 2028” e sono stanziati 4 milioni di euro complessivi nel biennio 2027-2028 a sostegno dell’impiantistica sportiva.

Sul fronte della tutela del territorio vengono previsti 5,4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2027-2028 destinati agli accordi con gli enti locali per la manutenzione delle vasche di laminazione e del reticolo idrico di pianura e montagna, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione del rischio idraulico.

La programmazione europea, infine, potrà contare su un incremento di 4,6 milioni di euro nel 2026 e di 3 milioni nel 2029 per sostenere la capacità di spesa dei fondi comunitari.

Giudizio negativo da parte dei gruppi di minoranza, che hanno lamentato in particolare

un taglio del welfare di oltre 20 milioni di euro e l’assenza di risorse e provvedimenti per contrastare la crisi climatica.

Altri temi sollevati dai Consiglieri di minoranza, quelli della necessità di maggiore attenzione alle fragilità sociali e la mancanza di una politica di sostegno all’affitto e una gestione poco efficiente delle case ALER

che presentano molti alloggi vuoti a fronte di una crescente richiesta.

Per i rappresentanti della maggioranza

l’Assestamento dimostra che rigore e capacità di investimento in Lombardia riescono a trovare un punto di equilibrio e procedere insieme. Il Rendiconto 2025 certifica 3,5 miliardi di investimenti realizzati senza ricorrere al debito e una riduzione di circa 650 milioni rispetto al disavanzo inizialmente previsto. Per l’anno 2026 inoltre la Regione ha ottenuto 40 milioni di premialità statale per gli investimenti, pari al 61% delle risorse assegnate alle regioni virtuose.

Infine, l’Assessore al Bilancio Marco Alparone, ha evidenziato: