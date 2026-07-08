Rendiconto e Assestamento: sì dalla Commissione Bilancio Lombardia

Approvati a maggioranza i documenti di Bilancio: più risorse per sanità, formazione, sicurezza e grandi eventi

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Più risorse per sanità, formazione, sicurezza e grandi eventi: la Commissione Sanità presieduta da Davide Caparini, Lega, ha approvato a maggioranza il Rendiconto generale della gestione 2025 e l’Assestamento al Bilancio 2026 – 2028.

Il Presidente Caparini ha sottolineato:

La manovra si basa sul principio dell’invarianza della pressione fiscale dimostrando che è possibile sostenere gli investimenti nei principali settori strategici senza aumentare il carico fiscale su cittadini e imprese.

Tra le misure di maggiore importanza figura il rafforzamento degli investimenti in ambito sanitario. Sono infatti stanziati 2 milioni di euro nel 2026 per avviare una sperimentazione dedicata al contrasto dell’obesità attraverso l’impiego di farmaci di ultima generazione, rivolta ai pazienti più fragili e caratterizzati da elevata fragilità clinica e sociale.

Importanti risorse sono destinate anche al sistema dell’istruzione e della formazione. L’assestamento prevede 16 milioni di euro di maggiori risorse correnti, di cui 3,1 milioni per l’adeguamento del contratto degli assistenti alla comunicazione a supporto degli studenti con disabilità sensoriale e 11,6 milioni per il rafforzamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La manovra guarda, inoltre, ai grandi eventi sportivi, autorizzando una spesa fino a 1,7 milioni di euro nel 2028 per i Giochi Olimpici Giovanili Invernali “Dolomiti Valtellina 2028” e stanziando 4 milioni di euro complessivi nel biennio 2027-2028 a sostegno dell’impiantistica sportiva.

Sul fronte della tutela del territorio vengono previsti 5,4 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2027-2028 destinati agli accordi con gli enti locali per la manutenzione delle vasche di laminazione e del reticolo idrico di pianura e montagna, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione del rischio idraulico.

Sulla mobilità circa 1,5 milioni finanzieranno un bando per il rinnovo dei taxi e 800 mila euro consentiranno di estendere le agevolazioni IVOLA – Io viaggio ovunque in Lombardia agevolato – anche agli operatori di polizia locale.

Previsto un finanziamento a favore del Comune di Bergamo di complessivi di 6 milioni e mezzo di euro su tre anni, 2026, 2027 e 2028, per l’adeguamento e il potenziamento della metrotranvia T1 e T2 Bergamo, mentre per il finanziamento della metrotranvia Milano – Desio – Seregno è erogato a favore di Città Metropolitana di Milano un contributo di 15.000.000 euro рer il 2029 e 10.000.000 euro per il 2030.

Infine, stanziati 25.000.000 euro, 15.000.000 nel 2029 e 10.000.00 nel 2030, a favore della Città metropolitana di Milano per la progettazione e realizzazione del 2° lotto della SP ex SS 415 “Paullese” nel Comune di Zelo Buon Persico.

Nuovi investimenti riguardano anche il comparto culturale: 1,95 milioni di euro nel 2026 saranno destinati alla promozione culturale e al sostegno del patrimonio,

La programmazione europea, infine, potrà contare su un incremento di 4,6 milioni di euro nel 2026 e di 3 milioni nel 2029 per sostenere la capacità di spesa dei fondi comunitari.

Davide Caparini spiega: