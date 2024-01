REL: parere favorevole unanime a nuovo regolamento attuativo

Nel 2021 la legge era stata modificata per inserire le strade di montagna e i sentieri di interesse storico

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

In Commissione Agricoltura, presieduta da Floriano Massardi, Lega, parere positivo unanime alle modifiche del regolamento regionale che attua la legge che istituisce la REL, la Rete escursionistica lombarda, approvata nel 2017 e poi integrata nel 2021 per comprendervi anche strade e sentieri di montagna di interesse storico.

Con il voto di oggi in Commissione la normativa, relatrice Claudia Carzeri, Forza Italia, si allinea alle nuove disposizioni legislative che istituiscono, all’interno del catasto regionale della REL, una sezione speciale e un apposito registro dedicati ai sentieri di montagna di interesse storico.

Il nuovo regolamento definisce pertanto i criteri per l’individuazione di questi sentieri e stabilisce le modalità di realizzazione, tenuta e aggiornamento della sezione e del registro.

