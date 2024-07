Reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute in Lombardia

Difensore regionale della Lombardia sottoscrive protocollo con Prefettura di Varese, carceri di Busto Arsizio e Varese, organizzazioni sindacali e terzo settore

Un protocollo per promuovere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute, ex detenute ed in esecuzione penale esterna: è quello sottoscritto presso la Prefettura di Varese dal Difensore regionale della Lombardia Gianalberico De Vecchi nella sua veste anche di Garante dei detenuti.

A sottoscrivere il protocollo anche il Prefetto Salvatore Pasquariello, i rappresentanti del mondo produttivo e della cittadinanza attiva, le Direzioni delle Case Circondariali di Busto Arsizio e di Varese, le associazioni del terzo settore e le organizzazioni sindacali.

Il protocollo crea le condizioni per la realizzazione sul territorio di progetti concreti orientati a favorire l’inserimento socio – lavorativo delle persone detenute, ex detenute ed in esecuzione penale esterna, anche tramite la promozione di percorsi formativi e opportunità di lavoro in diversi settori.

In particolare sarà incentivata l’attivazione di tirocini formativi e di apprendistato, affiancando e accompagnando le persone detenute attraverso uno sportello di orientamento al lavoro presente all’interno della Case circondariali.

L’avvio delle esperienze professionali sarà sostenuto con l’istituzione di corsi di formazione specifici appositamente dedicati. Le parti si sono impegnate a collaborare e a sperimentare nuove azioni congiunte.

Attraverso l’applicazione della legge n.193 del 2000 ‘Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti’, legge Smuraglia, le imprese che assumeranno persone sottoposte a provvedimenti restrittivi dell’autorità giudiziaria penale potranno usufruire di significative agevolazioni contributive e fiscali, abbattimento del 95% degli oneri contributivi e crediti d’imposta, per ogni assunto.

De Vecchi spiega: