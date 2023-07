Reindustrializzazione stabilimento Alival di Ponte Buggianese (PT)

Il 24 luglio la firma del protocollo in Regione Toscana

Appuntamento lunedì 24 luglio alle 12:00 in sala Pegaso per la firma del Protocollo per la reindustrializzazione dello stabilimento Alival di Ponte Buggianese (PT).

A firmare l’intesa tra Regione, Azienda e Comune di Ponte Buggianese saranno il Presidente Eugenio Giani; Alival spa, rappresentata dal generale manager Michele Fochi e Nicola Tesi, sindaco del Comune di Ponte Buggianese.

L’accordo è frutto di un lavoro portato avanti da tutti gli attori al tavolo e segna un risultato senza precedenti in Toscana: la multinazionale del settore lattiero caseario, che pure non è proprietaria dello stabilimento in provincia di Pistoia, s’impegna anche economicamente a sostenere la reindustrializzazione e del recupero del sito da parte di un soggetto terzo.